FOTO: Muž roku Pepa Kůrka přesídlil do luxusního 2+kk v novostavbě u Vltavy. Kde na to najednou vzal?

Proto nás mile překvapilo, když se na sociálních sítích pochlubil novým bydlením a vypadal velmi spokojeně. Takže jsme se od nechali pozvat na návštěvu do moderního bytu 2+kk v novostavbě u slepého ramene Vltavy. Vypadá to tam luxusně. "Ne, opravdu jsem neprodal orgány. Ani svoje, ani cizí. Byt mám pronajatý od kamarádky, které patří, a dala mi opravdu přátelskou cenu," ujistil Super.cz.

Při stěhování neměl žádné starosti, přišel vlastně do hotového. "Sám bych si opravdu dva gauče po sto padesáti tisících nekoupil. Zato si musím aspoň časem pořídit postel. Zatím spím na matraci na zemi. Ale nevadí mi to. A partnerku, které by to vadit mohlo, nemám a ani ji teď nehledám," prozradil.

Pepa nakonec jako dozorce do vězení nenastoupil. Kde tedy na nájem bere? "Pan ředitel si to rozmyslel, snad to nebylo kvůli rozhovoru se Super.cz. Ale na jeho základě se mi ozvali ze zastavárny, kde jsem pracoval v první vlně a opět mi nabídli slušně placenou práci. Dělám pro ně marketing a dojíždím do Liberce. Zatím autobusem, ještě pořád nemám ten řidičák, jak jsme se bavili minule," připomněl.

Jak to u Pepy vypadá, se můžete podívat v bohaté fotogalerii, a celý rozhovor, který je dost vtipný, sledujte v našem videu. ■