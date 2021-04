Slavná herečka (42) září jako kanárek: Ve žlutých bikinách ukazuje své ploché a vypracované bříško po třech porodech

Kate Hudson Profimedia.cz

S tou se delší dobu neviděly, jak naznačuje popisek snímku, který sdílela na sociálních sítích. „Konečně zase spolu a užíváme si den na slunci. Moje nejlepší kámoška mi chyběla,“ napsala Kate ke snímku, kde se vyhřívá na lehátku v kanárkově žlutých bikinách.

V nich vynikají její vypracované svaly na břiše, které nemá zadarmo. Kate má od devatenácti let osobní trenérku Nicole Stuart a když necvičí s ní, tak se věnuje pilates, józe i běhání. „Často svůj trénink měním,“ uvedla Kate pro Self magazine a dodala, že právě v různorodosti je podle ní největší úspěch: „Měním svůj vzhled, měním svou mysl a dělám to ráda. Jednou cvičím podle Tracy Anderson, pak Body by Simone, jednoduše dělám vše.“

„Každopádně nic jiného než pilates mě nedokáže tak dobře dostat k pocitu, že své tělo miluji,“ dodala Hudson, která samozřejmě dodržuje i zdravý přístup k jídlu, ale není jím posedlá. „Když slyším lidi mluvit o dietě, hned si říkám, že by jim pomohlo se zklidnit. Když jdu do restaurace a mám chuť na něco nezdravého, tak si to dám a nepřemýšlím nad tím. Když je to jednou týdně, tak proč ne. Chci občas dělat věci, které nejsou primárně zdravé.“ ■