Ve Finsku chce zůstat až do smrti. Takto vypadá Dominika Gottová po léčbě, kterou absolvovala

Dominika Gottová Super.cz

Když se na podzim roku 2019 přistěhovala Dominika Gottová (47) zpět do Česka, myslela si, že už to je navždy. Člověk ale míní a život mění. Nejstarší dcera Karla Gotta (✝80) se po roce a půl rozhodla vrátit do Finska. Nyní si přijela vyřídit poslední věci.

„V Česku jsem, protože si potřebuji vystěhovat byt. Moje stěhování do Finska je finální a ruším trvalé bydliště v České republice a v Praze,“ svěřila se Super.cz Dominika Gottová, která se natrvalo vrací do Helsinek a ke svému muži, finskému hudebníkovi Timovi Tolkkimu.

„Chci tam zůstat až do svého skonání, ale to jsem si myslela, že budu i v Praze do svého skonání a vidíte, jak se vše v mém životě mění, takže nic nevylučuji. Jsem tady na čtrnáct dní i proto, že se chci rozloučit se svými přáteli, kolegy a maminkou,“ prozradila nám Gottová, která také na úřadech vyřizuje vše nutné ke svému stěhování.

V Praze ale zůstává její maminka Antonie Zacpalová, za kterou chce Dominika čas od času přijet. Vedle toho už nyní plánuje svou návštěvu Česka, a to a podzim. „Do Česka se chystám už teď a plánuji, že bych se tady objevila na podzim, ráda bych udělala autogramiádu na knížku a zároveň chci informovat o tom, že plánujeme možné pokračování,“ prozradila nám nejstarší dcera Karla Gotta, která by se ráda také setkala s fanoušky zpěváka

„Nebylo to možné a myslím si, že pro fanoušky ta kniha bude cennější, když bude podepsaná, nejlépe s věnováním, a když si budou chtít krátce popovídat, tak si myslím, že to bude příjemná akce pro všechny,“ svěřila se Dominika, která plánuje vzpomínkové talk show. Vše bude naplánované podle toho, jak aktuální epidemická situace dovolí, setkání s fanoušky Karla Gotta by mělo proběhnout hned v několika městech, a to v rámci druhého výročí zpěvákovy smrti. ■