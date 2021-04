Lockdown se na její figuře nepodepsal: Eva Čerešňáková vystavila po zimě své tělo v bikinách

Eva Čerešňáková Foto: archiv E. Čerešňákové

„Za současných omezení a možností asi jedna z mála voleb, ale příjemná,“ svěřila se Super.cz Eva. „Dokonce mám pocit, že je tady bezpečněji než v ČR. Všichni jsou opatrnější, respektuji restrikce," dodala modelka, kterási španělský ostrov nemůže vynachválit.

„Celé to období pandemie je pro všechny fakt dlouhé. Situaci v ČR a politikaření kolem toho raději nekomentuji, škoda slov. Celý ten rok je další zajímavá životní škola. Průběžně jsem se učila hledat pozitiva i příležitosti, které se mezi těmi všemi omezeními dala najít. A dala. Jen těch zdrojů “positive vibes” výrazně ubylo,“ svěřila se modelka, která je ráda, že po několika měsících mohla vycestovat.

Po životě v lockdownu se dokonce nemusí bát do plavek. Sice cvičení v poslední době prý moc nedala, na její postavě to ale rozhodně vidět není. V růžových bikinách předvedla I. česká vicemiss v roku 2007 figuru, za kterou se rozhodně nemusí stydět. Dokonce se překonala a vběhla do Atlantského oceánu, který ještě rozhodně není nejteplejší.

„Je to trošku chladnější, občas i vítr víc zafouká, až rozcuchá vlasy, ale nic z toho nemůže narušit kouzlo těchto okamžiků, procházek po pláži, tu energii ze slunečních paprsků,“ dodala Čerešňáková, která si během dovolené vyrazila také na výšlap, a to do Národního parku Teide. ■