O Bibi z Ordinace diváci na obrazovkách nepřijdou: Nabídku do StarDance s nadšením přijala

Marika Šoposká Super.cz

„Udělalo mi to hroznou radost. Vždycky jsem to chtěla zkusit a vzhledem k tomu, že ta nabídka přišla asi rok po mém druhém porodu, tak jsem si řekla, že je to skvělá příležitost dostat se do formy a poslouchat někoho, kdo mě bude drezírovat, abych si zacvičila a zatrénovala,“ svěřila se Super.cz Marika, která svou účast konzultovala nejen s poslední královnou tanečního parketu Veronikou Khek Kubařovou, ale také s rodinou.

„Manžel mě podporoval, když jsme řešili, jestli do toho mám jít. Starší syn jde do první třídy, tak i to bude trochu složité, ale podpořil mě v tom, že to nějak zvládneme,“ svěřila se Marika. Ta má doma syna Benedikta a v listopadu 2019 se jí narodil druhý chlapeček Vincent.

Na samotný tanec se herečka těší, a hlavně doufá, že se začne opět pravidelně hýbat a dostane se do formy. „Chodila jsem na konzervatoř, kde jsme měli spoustu tanců, průpravu mám, akorát jsem teď několik let krněla, tak doufám, že se zase proberu k životu,“ dodala Šoposká. ■