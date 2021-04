Hana Holišová si doslova vykřičela další výhru v Tváři: Jako Michael Jackson vystupovala už podruhé

Hana Holišová Foto: TV Nova

Finále šestého dílu bylo o to napínavější, protože se po součtu všech bodů dělila o první příčku s Davidem Gránským (29), který tentokrát vystupoval jako Beyoncé s písní Single Ladies. Rozhodly tak body od poroty.

Holišová vystupovala jako první a spolu s ní zazpívala i Erika Stárková (36), jelikož předvedly duet Michaela a Janet Jacksonových s názvem Scream. Společně skvěle napodobily nejen zpěv, ale i taneční vystoupení dvou legendárních popových hvězd.

„Když vidím neuvěřitelný talent, tak mi lehce ukápne i slza, ale snad to není vidět,“ komentoval vystoupení Jakub Kohák (46): „Tady je to hodnocení zbytečný, všichni jste to viděli. Ta podoba, zpěv, talent – geniální. To se vlastně nedá udělat lépe.“ S tím souhlasil i Leoš Mareš (44), který dodal: „Já jsem ten videoklip viděl tisíckrát a vy jste ho přehrály v reálném čase. Neuvěřitelný.“

Hana už Michaela Jacksona předváděla jednou, a to v první řadě Tváře, kterou posléze vyhrála. S Thrillerem sice skončila třetí, ale předvedla nezapomenutelné představení.

Po výhře v šestém kole Hanka, který svými pěti body v hlasování podarovala Davida Gránského, uvedla: „Já jsem jako v depresi, protože to prostě nejde takhle, já jsem si přála a byla jsem si jistá, že to vyhraje David Gránský, to bylo jeho. Mě to mrzí, ale zároveň se strašně raduju.“

Do příštího kola si výherkyně dvou po sobě jdoucích kol vylosovala dvojici Pavol Habera a Lucie Bílá, takže zatím není jasné, do koho se za týden převtělí. ■