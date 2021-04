Kvůli nemoci štítné žlázy má problémy hubnout: Miluška Bittnerová se ale brání zeštíhlovacím filtrům. Nepodvádím, říká

Miluše Bittnerová Super.cz

Když jsme se potkali po její operaci víček, herečka Miluše Bittnerová (43) s námi řešila, zda jít anebo nejít do nízkosacharidové krabičkové diety. Nakonec to vzdala. "S váhou bojuji kvůli štítné žláze celoživotně, ale musím si svůj boj vyhrát sama," řekla Super.cz.

"Měla bych se hlavně naučit nějak normálně jíst, protože vždycky, když začnu s nějakou extrémnější dietou, tak sice zhubnu, ale pak hnedka přiberu," přiznala, že je příkladem fungujícího jo-jo efektu.

"Musela jsem se skoro smát, když jsme u sebe v pořadu měla na rozhovoru kolegyni Báru Fišerovou. Obě měříme stejně, obě máme nemocnou štítnou žlázu, a zatímco ona váží pětačtyřicet kilo, já vážím víc. Vypadá to vtipně, když jsme vedle sebe," snaží se to brát s humorem Miluška.

"Každá ženská chce hubnout. Ale když jim to zase tak moc dobře nejde, jako mně, tak to dohánějí na sociálních sítích filtrama. Já jsem technický antitalent, takže ani tohle nezvládnu. Ale zase mě pak každý pozná, když nepodvádím a jsem pravdivá," smála se Bittnerová.

Popovídali jsme si i o módě. S šaty to má díky tomu, že se o její garderobu do pořadu Na kafeeečko stará stylistka, jednodušší. "Ty, co se mi nejvíc líbí, tak si pak nechávám. Horší je to s botami. Snažím se sehnat nějaké jarní, přes internet si je objednávám a už jsem poslala zpátky šesté," má stejné problémy jako ostatní ženy kvůli zavřeným obchodům herečka. Do doby, kdy se mohly otevřít alespoň dětská oddělení, řešila stejné potíže i s obutím pro malou dcerku. ■