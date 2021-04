Slavná plus size modelka ukázala křivky v prádle: Takhle sexy je rok po porodu

Ashley Graham Profimedia.cz

Jak to na focení prádla s modelkou nyní vypadá, sama zveřejnila na svém profilu na Instagramu, kam přidala kromě sexy fotek v prádle, také video ze zákulisí. Odsávačka mléka nesměla chybět.

Modelka před pár dny uváděla The Ellen DeGeneres Show, kde se rozpovídala o tom, jak mateřství prožívá. „Stát se matkou bylo těžké, ale být poprvé matkou v době pandemie, to je teprve něco! Dopřálo mi to mateřskou, kterou si moje tělo zasloužilo. Některé pracující matky se musí rychle vrátit do práce a se svými dětmi jsou jen pár týdnů, takže si odpočinek nedopřejí vůbec. Je to jako by zaměstnavatelé těmto ženám popřáli k tomu, že je skvělé, že přivedly na svět nového člověka, ale že je potřeba, aby byly okamžitě zpátky v práci. A to v pořádku není.“

Graham strávila lockdown s rodinou v rodném Lincolnu v Nebrasce a mohla se tak svému prvorozenému plně věnovat. „Lockdown pro nás znamenal to, že jsme mohli strávit o něco víc kvalitního času společně jako rodina,“ našla na celé pandemické situaci pozitiva modelka. ■