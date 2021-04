Další slavná zpěvačka šokovala vlasovou proměnou: Selena Gomez odbarvila své tmavé kadeře na blond

Selena Gomez Profimedia.cz

Zpěvačka na sociálních sítích sdílela snímek s odbarvenou hlavou a vzhledem k tomu, že prvně fotku nahrála na profil své značky dekorativní kosmetiky, její komentář mluvil hlavně o makeupu: „Nový vzhled. Vypadá to, že budu muset vybrat novou rtěnku a tvářenku od Rare Beauty.“

I když snímek nenasbíral milióny lajků, jako to bylo u její mladší kolegyně, fanoušci s chválou v komentářích nešetřili. „Blondelena je zpátky. Nemám slov a jsem tak šťastná. Neskutečně ti to sluší, holka,“ napsala jedna a další přitakala: „Selena je blond, já se úplně třesu nadšením.“

Stylistka Gomez proměnu okomentovala pro Us Weekly: „Děláme Seleně stejnou barvu už víc jak deset let. Stále si udržovala svou typickou přirozenou hnědou a tohle je opravdu velká změna. Tahle blond je unikátní a museli jsme se ujistit, že bude mít tu správnou kombinaci studeného a teplého odstínu, který bude korespondovat s odstínem její pleti. Je to trošku ostřejší vzhled, ale perfektní na léto.“ ■