Sexy manželka hvězdy Lucie se ukázala v plavkách. Na tuhle dovolenou v exotice už jen vzpomíná

Ve střední Americe strávila známá DJka několik týdnů. Foto: archiv L. Dvořákové

Prvních sedm dnů dýdžejka s dětmi cestovala, pak se rodina usadila na jednom místě na severozápadním pobřeží Kostariky v tzv. pacifické části. Původně měl rodinu následovat otec Michal Dvořák, zakládající člen kapely Lucie byl ale příliš svázaný pracovními povinnostmi v Česku, kde dokončuje projekt Mucha.

„Pro kluky to byla velká zkušenost a musím říct, že jsme se spolu opravdu sblížili. Trávili jsme spolu vlastně veškerý čas od rána do večera. Někdy to bylo náročné, ale v Česku by nám lépe nebylo, o tom jsem přesvědčená,“ řekla Super.cz Lucca.

Ta se syny Michalem a Františkem prožívala kouzelné zážitky, jako je jízda na koních, na čtyřkolkách pralesem a další adrenalinové aktivity. „Absolvovali jsme jízdu zip line v korunách stromů. Na výletě na řece Tempish jsme viděli z bezprostřední blízkosti krokodýly,“ popisuje Lucca.

Hudebnice si uvědomovala, že tento režim nemohl být nastavený donekonečna. Sice třikrát posouvala letenku, ale nakonec se s kluky vrátila do Česka.

„Věřím, že do konce léta bude většina naší populace proočkovaná a vše se začne vracet do původních kolejí,“ říká Lucca a jedním dechem dodává: „Už se těším, že zase budu hrát pro lidi, trénovat ping pong, děti budou moct za spolužáky do školy a na kroužky.“ ■