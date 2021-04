Ewa Farna šla s kůží na trh a ukázala holá stehna! Zapózovala bez retuše a promluvila o své proměnlivé váze

Ewa Foto: Archiv E. Farne

Je ráda, že se společnost mění a mít kypré křivky začíná být populární. "Ach, kdyby tento trend vládl před několika lety, pravděpodobně bych nedostala lynčování, kterým jsem prošla, když jsem se měnila z dívky na ženu," říká Farna.

"Nebylo to snadné období. Procházíte fází sebepřijetí, přijímáte změny svého těla pod vlivem hormonů, zrání a někdo vás lynčuje, že už nevypadáte stejně a měli byste jíst méně," vzpomíná zpěvačka.

"Chci vám říci, že jsem se vždy velmi snažila zdůraznit, že skutečnost, že nemám 50 nebo dokonce 60 kilogramů, neznamená, že nemám právo být zpěvačkou ani pózovat na obálkách. A ani to neznamená, že mám nezdravý životní styl," vysvětluje.

"Je velmi dobré, že zdůrazňujeme, že jsou přijímány i jiné velikosti, aby svět v médiích nebo na Instagramu byl zrcadlem tohoto skutečného světa, každodenního života," zdůrazňuje Eva. Zároveň ale apeluje na to, aby se nyní naopak neodsuzovaly extrémně štíhlé dívky.

"Někdo z vás si také všimnul obráceného trendu, že jelikož jsme body positive, budeme nyní plivat na všechny tyto štíhlé dívky?! Nejdůležitější poslání pro tělo je, že krása a zdraví nemusí mít velikost 34. To však v žádném případě neznamená výsměch nebo povolení nenávidět štíhlé nebo atletické postavy. Je to absurdní. Zdraví je nejdůležitější. A pokud je dívka zdravá a štíhlá, přejme jí to, řekněme jí něco hezkého. Pokud existuje dívka zdravá s chutnými tvary, popřejte jí to a řekněte něco hezkého. Pokud jste opravdu spokojeni s tím, čím jste, pak přejete ostatním vše dobré a užíváte si jejich úspěchy. Dívky mají být podporovány," dodala. ■