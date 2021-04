Neskřípe to mezi nimi ani po 26 letech: Důležité je se čtyřikrát denně pohladit, radí Dana Morávková a Petr Malásek

Dana Morávková a Petr Malásek Super.cz

Herečka Dana Morávková (49) a klavírista Petr Malásek (56) jsou spolu už krásných 26 let. „Uteklo to jako voda, je to v podstatě jako včera, kdy jsme se potkali. Když je člověk šťastný, tak ten čas strašně utíká,“ prozradil Super.cz muzikant a skladatel.

Jsou považováni za jeden z nejspokojenějších a nejstabilnějších párů českého showbyznysu a ten, kdo má možnost je potkat osobně, pochopí proč. Jeden na druhého pějí ódy, vyměňují si laskavé pohledy a dotyky, i po tolika společných letech se oslovují mile a leckdy zdrobněle. Před čtvrt stoletím je dala dohromady práce.

„Bylo to v divadle Na zábradlí. Dal nás dohromady pan režisér Petr Lébl, zkoušeli jsme muzikál Cabaret a já jsem měla to štěstí tam dělat choreografii a Petr dělal hudbu,“ vzpomíná herečka a hvězda seriálu Ordinace v růžové zahradě 2.

Poprvé se ale setkali už o něco dříve na jednom z koncertů dnes již zesnulé Hany Hegerové (✝89), kterou Petr Malásek doprovázel na klavír. Co mu problesklo hlavou, když svou budoucí ženu spatřil poprvé? „Říkal jsem si: Ježiš to je krásná holka, s tou bych chtěl strávit celý život,“ rozněžnil se klavírista.

A v čem padl do oka on své ženě? „Mě teda určitě zaujalo nejen to, jak uměl Petr hrát na piano, ale zaujaly mě jeho veselé oči, krásné, něžné oči. Paní Hegerová těm očím, co má Petr, říkala kudrnatý, že tam jsou takoví ti rarášci,“ usmívá se herečka. Zajímalo nás, jestli existují drobnosti, kterými si dělají denně radost nebo projevují náklonnost. „Čtyřikrát denně se pohladit, to je důležité,“ dodává přesvědčeně Petr Malásek. ■