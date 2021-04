Ne každý touží po zlaté sošce: Připomeňte si, kdo v minulosti odmítl Oscara a proč

Marlon Brando získal za roli ve filmu Kmotr Oscara, cenu ale odmítl. Foto: Profimedia/Paramount Pictures

93. udílení Oscarů proběhne už tuto neděli, a nejen nominovaní se třesou na to, jak asi členové Akademie filmového umění letos rozhodli o vítězích. Po zlaté sošce touží snad každý ve filmovém průmyslu, může se zdát, byli ale i tací, kteří sošku nebo dokonce nominaci odmítli. A nejednalo se o rozmary béčkových hvězdiček, ale o promyšlená rozhodnutí skutečných filmových velikánů.

Dudley Nichols - 1935 nejlepší scénář

Prvním člověkem, který odmítl Oscara, byl scenárista Dudley Nichols. Zvítězil v kategorii nejlepší scénář v roce 1935 se snímkem The Informer. Film byl v tom roce horkým favoritem a cenu si odnesl i John Ford za režii. Nichols však odmítl Oscara přijmout a jako důvod uvedl probíhající stávku spisovatelů v Hollywoodu. Cenu nakonec přijal o tři roky později, když byl spor urovnán. Pravděpodobně díky odmítnutí Oscara se stal později také prezidentem Writers Guild Of America, svazů zastupujících televizní a filmové autory. Dalšího odmítnutí prestižní ceny se Hollywood nedočkal dalších 35 let.

George C. Scott – 1971 nejlepší herec

George C. Scott proslul tím, že pohrdal celým ceremoniálem. Poprvé odmítl nominaci už v roce 1962, kdy byl nominován v kategorii nejlepší herec ve vedlejší roli za snímek Biliárový král. Podruhé se cukal v roce 1971 při nominaci za roli generála George S. Pattona ve stejnojmenném filmu. Scott slavně označil udílení Oscarů za přehlídku masa s nepřirozeným napětím, která je pořádána z ekonomických důvodů. Akademii dokonce poslal telegram, v němž žádal, aby jeho jméno nebylo vůbec zmiňováno, a že v případě výhry cenu nehodlá přijmout. Cenu vyhrál, byla sice předána, ale hned druhý den navrácena. Dnes je vystavena v knihovně nadace George C. Marshall Foundation.

Marlon Brando-1973 nejlepší herec

K nejproslulejšímu odmítnutí Oscara došlo beze sporu v roce 1973, kdy Marlon Brando nepřijal cenu za hlavní roli ve filmu Kmotr. Nikdo nepochyboval, že Brando zvítězí, ovšem když se tak stalo, herec nebyl tak vřelý, jako jeho odmítaví předchůdci. Udílení se samozřejmě neúčastnil, ale poslal za sebe aktivistku Sacheen Littlefeather.

Herec se velmi angažoval v pomoci americkým Indiánům a kampani American Indian Movement a plánoval odmítnutím poukázat na tzv. Wounded Knee incident, k němuž došlo měsíc před udílením. Během incidentu původní američtí obyvatelé na protest obsadili město Wounded Knee, jenž bývalo jejich rezervací. Protesty trvaly 71 dní.

Littlefeather přišla na pódium v tradičním apačském oděvu a připravila si patnáctistránkovou řeč, kterou nakonec musela zkrátit na jednu minutu. Odmítla sošku, kterou si nakonec vzal domů předávající Roger Moore. O několik let později mu ji Akademie odebrala. Brando vzkázal, že nemůže přijmout cenu, dokud filmový průmysl utlačuje původní americké obyvatele. ■