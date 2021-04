Zpěvák Kuba Ryba se stal tatínkem. Miminko dostalo rockerské jméno

Kuba Ryba s manželkou Foto: archiv Voxel

„Mám za ženu šamanku, vlčici, která dokázala prožít naprosto vědomý porod. Během těch nejsilnějších vln před porodem jsme si koukali zblízka do očí a já v těch jejích viděl celej vesmír. My jsme normálně hodně propojení, ale tohle bylo opravdu něco, co jsem předtím nezažil,“ nechal se slyšet zpěvák, který se celý rozněžnil.

Rybičky 48 - Léka na duši ženy

Super.cz

„No a výsledkem tohodle krásnýho dne je Lemmy. Náš syn, kterého se budeme snažit co nejlépe připravit na svět a ukazovat mu, že cílem života je žít, milovat, projevovat city a pomáhat všem, kterým pomoci může a kteří o pomoc stojí. Vítej na světě Lemmy.“

Se svou dlouholetou partnerkou Dominikou se Kuba Ryba oženil před dvěma lety. O ruku ji originálně požádal během natáčení videoklipu Lék na duši ženy. ■