Petra Hřebíčková promluvila o třetím těhotenství: Jak se herečka cítí a chtěla by holku, nebo kluka?

Petra Hřebíčková Foto: archiv FTV Prima

"Už jsem v šestém měsíci, takže už to na mně je vidět. Jsem už taková pomalejší. Mateřská se zase prodlužuje. Pro nás není co řešit. Těšíme se," svěřila na natáčení pořadu 7 pádů Honzy Dědka, Petra, která už je maminkou synů Šimona a Mikuláše.

Sama to, že stala součástí babyboomu, který během lockdownu mezi herečkami propukl, nepociťuje. "Nemyslím si, že by dítě vzniklo jenom díky karanténě. Je to požehnání shůry, jsme za to rádi," míní.

A přála by si dalšího kluka anebo by raději přivítala holčičku? "Je mi upřímně jedno, jestli to bude holčička, nebo kluk, hlavně, aby to bylo zdravé dítko a aby se děti měly rády a byly spokojení. Když to bude kluk, budou se dvěma raubíři velká parta a bude tam hodně testosteronu. Když to bude holčička, přijde element, který doplní něco, co v sestavě není," uzavřela. ■