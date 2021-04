Svému partnerovi už řekla ano. Přesto je Bendová kvůli svému vztahu v kontaktu s terapeutem

Bendová rozebírá svůj vztah s odborníkem Super.cz

„Moje kamarádka si koupila Michalovu knihu. Rozhodla jsem se, že si u něj nechám vytvořit rozbor typologie osobnosti a celé své rodiny, což je vážně zajímavé,“ rozpovídala se o svých pohnutkách herečka.

Bendová s odborníkem rozebrala své rodinné vztahy a hodlá se zaměřit i na svůj partnerský život. „Přesto, že jsem ve vztahu spokojená a všechno klape normálně, tak bych chtěla vědět, proč se určité věci dějí tak a nedějí se jinak. Je tam mnoho důvodů, proč bych to vědět měla,“ říká Bendová.

Svým vztahem a tím, že se chce vdávat, si je jistá, ale ráda by znala důvod, co za tím vším je. "Zajímá mě například to, co jeho vedlo k tomu, že si mě chce vzít a i to, proč já jsem řekla ano," uvedla Alice. „Pokud se nestane něco zásadního, tak se vezmeme. Spíš mě ale zajímá, proč vůči svému partnerovi dělám věci, které mu vadí a já si myslím, že jsou super. A to se děje i naopak. Já jednoduše ráda vím, proč se věci dějí,“ prozradila Super.cz Bendová.

Brozman se věnuje nejen typologii vztahů, ale zkoumá také příčiny vzniku nemocí, nebo pomáhá s rozvojem. „Stane se, že se na mě někdo obrátí, abych našel odpovědi na jeho vnitřní otázky a já mu pomůžu zprostředkovat ty vnitřní odpovědi, které během svého vývoje v dětství zapomněl. Často přejímáme například názory rodičů a přijímáme je za vlastní, pak je fajn z nich vyskočit a začít věřit svým přesvědčením a názorům, které nám dělají radost,“ vysvětlil své postupy Michal Brozman. ■