Kdo je v rodině za hodného a zlého policajta? Václav Kopta s manželkou promluvili o rodičovství

Václav Kopta a Simona Vrbická Super.cz

„Chtěli jsme z nich mít něco jiného, ale bohužel nešlo to jinak. I když, starší dcera studuje Vysokou školu ekonomickou, obor Arts management, tam je to umění a ekonomie dohromady. Ta mladší je na konzervatoři a studuje populární zpěv, tam jsme se tomu úplně nevyhnuli,“ svěřila Super.cz herečka Simona Vrbická a manžel ji doplnil: „Mladší je ztracena,“ utrousil s humorem sobě vlastním Václav Kopta.

„Jde si za tím sama, je to tvrdošíjné děvče, které si samo vybralo tuhle nelehkou cestu a vzhledem k tomu, že si to na nás i trošku vyvzdorovala, tak jsem po zralé úvaze usoudil, že nemá smysl jí v tom jakkoliv bránit, protože by to stejně nemělo smysl,“ dodal herec a muzikant.

Zajímalo nás, kdo z nich je přísnější rodič. Simona přiznala, že je častěji za ,zlého policajta' ona. „Já se snažím, vždycky se rozčílím a je mi to prd platný,“ směje se herečka, která je současně i učitelkou na konzervatoři. „Sama si vymyslela termín ,matka pruda'. Vždycky zakřičí, snaží se něco zvrátit, ale ono je to nezvratitelné,“ opět ji vtipně doplnil její choť. ■