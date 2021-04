Slavná zpěvačka se svlékla do bikin: Po vztahu s hollywoodským krasavcem si našla tanečníka a chce se stát matkou

Jessie J Profimedia.cz

V nejnovějším výběru fotek, které zveřejnila na svém instagramovém profilu, se Jessie ukázala v celé své kráse. Černobílý snímek v bikinách její fanoušky potěšil a v komentářích jí psali, jak se na fotku nemohou vynadívat a jak svou oblíbenou zpěvačku milují.

Jessie se nedávno svým fanouškům svěřila s pár věcmi, na které se ve svém životě těší a zmínila i mateřství. „Nemohu se dočkat až budu matkou a ne, nejsem těhotná. Jen se těším, až budu mít jednou děti, to je vše,“ napsala v jednom příspěvku.

Zpěvačce před několika lety doktoři sdělili, že nebude moct mít děti, měla by brát léky a podstoupit hysterektomii. To ovšem Jessie odmítla a nyní je bez medikace, změnila životosprávu a doufá, že se jí otěhotnět nakonec podaří: „Stále věřím na zázraky. Jak většina žen ví, některé věci se jen tak nestanou, ale je to delší proces,“ uvedla před časem pro Metro.co.uk. ■