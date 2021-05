Další muzikálová hvězda, která musela změnit profesi! Fešák z Čarodějky má kvůli zavřeným divadlům tuto práci

Lukáš Randák Super.cz

Muzikálový zpěvák Lukáš Randák, který je například hvězdou muzikálu Čarodějka, je již rok bez práce. Stejně jako řada jeho kolegů si musel najít jiné zaměstnání. On ale u divadla zůstal, jen na druhé straně. Pracuje v produkci Jihočeského divadla.

"Je to zvláštní to vidět z druhé strany, vůbec to produkčním nezávidím," řekl Super.cz s úsměvem Lukáš. Přiznává, že v divadle si prošel s kolegy onemocněním covid-19.

"Prošli jsme si tím na přelomu září a října. Museli jsme zavřít celý soubor opery. Už jsem po devadesátidenní lhůtě, může to kdykoli přijít znovu," přiznává.

Celé divadlo se snaží před možnou nákazou chránit. "Pravidelně dvakrát týdně testujeme, když to jde, zkoušíme v rouškách, dodržujeme pravidla, která jsou nastavená, co nejvíce se chráníme. Snažíme se zkoušet do šuplíku a doufáme, že půjdeme brzy před lidi," věří zpěvák.

Nyní již coby zpěvák zkouší muzikál Robinson Crusoe, který se před publikum poprvé chystá na letní scéně na hradech a zámcích. "Rok je úplné ticho. Věříme, že se rozjedou letní scény a za nějakých bezpečných opatření budeme moct přivítat diváky i uvnitř," dodal. ■