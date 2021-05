Zpěvák Matěj Ruppert se raduje: Moji rodiče už jsou očkovaní, konečně se mohou vídat s vnučkami

Matěj Ruppert Super.cz

"Ona ta otázka: ‘Jak se máš?’ dostává v dnešní době takovou hořkou pachuť. Nikdo se nemůžeme mít dobře. Jen se někdo má líp a někdo hůř. Já na to vždycky odpovídám, že se mám dobře, ale na prd. Tedy používám jiné, méně slušné slovo," krčil rameny.

"Nejdůležitější věc je to, že jsme zdraví a lidé kolem nás také. Jsem rád, že moji rodiče, protože už na to mají věk, prodělali obě očkování. Měl jsem strach hlavně o ně, na začátku tedy i o děti. Nestrádáme, v tom je to docela dobré, ale pořád mám na paměti, protože jsem docela empatický, že je kolem nás spousta lidí, kteří přicházejí o zaměstnání a ta situace je opravdu tíživá," svěřil.

"Speciálně na holčičkách je znát, že ta školka je vypnutá. První dny bylo fajn, že jsme byli hodně spolu a aspoň jsou dvě, takže si spolu můžou hrát, ale taky se můžou dost pošťuchovat, zrovna dnešní ráno bylo dost výživné. Ale jsou zlaté a vlastně hrozně hodné, i když to občas vypění. Ale je znát, že jim chybí to vybití energie ve školce, kde mají svoje kamarádky a učitelky a oběma se jim tam strašně líbí," prozradil.

Dcerám se snaží vytvořit aspoň různorodý program. "Každý den jsme někde venku, pokud není úplně hnusné počasí. Snažíme se, aby byl každý den něčím zábavný, navštěvujeme se s prarodiči, protože teď už to jde. Moc mě mrzelo, když jsme s nimi museli hodně omezit kontakt, protože oni holky milují a ony je. Když se nemohly s babičkou měsíce pořádně vidět, tak je to nepříjemné," dodal zpěvák, který prý začal v lockdownu pro rodinu také hodně vařit. ■