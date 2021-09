Smutný konec hvězdy (✝54) pop music 80. let a idolu náctiletých slečen. Rakovina ho připravila o část obličeje

Arnošt Pátek Profimedia.cz

„Sny o tygří lady často se mi zdály, když jsem jako dítě uměl dlouho spát…“ nebo „Poslední prázdniny, ty patří nám, musí být nejhezčí, jaké znám…“ - tyto písně patřily k největším hitům Arnošta Pátka (5. 3. 1955 – 9. 4. 2009). Zpěvák, který byl na vrcholu popularity v 80. letech minulého století, se do srdcí fanynek zapsal nejen těmito líbivými songy. Cenilo se i to, že vzhledově nezapadal do běžného standardu – součástí jeho image byla nepřehlédnutelná kudrnatá hříva a knírek. Ženské publikum ho milovalo, a sály, ve kterých Pátek vystupoval, byly vždy beznadějně vyprodány. (✝54)

Geniální muzikant

Pokud bychom se na zpěváka dívali jen touto optikou, mohli bychom ho mít za průměrného popového muzikanta, který chytil příležitost za pačesy a jel na tehdejší módní vlně. Není to ale pravda. Jeho nejbližší spolupracovníci o něm vždycky mluvili jako o mimořádně talentovaném hudebníkovi, který měl absolutní sluch a dokázal zahrát na většinu hudebních nástrojů.

„V rámci populární hudby byl Arnošt geniální," zmínil při jedné příležitosti skladatel a hudební producent Petr Hannig (75), který s Pátkem spolupracoval. „...sám dělal například vokální aranžmá a uměl snad na všechny nástroje, aniž by se na ně učil. Při nahrávání se několikrát stalo, že vzal nějakému muzikantovi nástroj a nahrál jeho part mnohem lépe.“

Jeho hity znal každý

Arnošt, vlastním jménem Piaczek, se hudbě věnoval už od mládí. Skládal písně a od šestnácti let hrával v nejrůznějších kapelách. Byl kytaristou ve skupinách Modi a Apollo Petra Spáleného (77). Po Karlu Šípovi (76) vedl v 70. letech skupinu Faraon. Jak již bylo napsáno výše, spolupracoval i s Petrem Hannigem. Ve druhé polovině 80. let vystupoval rovněž s Michalem Davidem (61), Ivetou Bartošovou (✝48) a skupinou Kroky Františka Janečka (76).

Pátek, který zaznamenal úspěch i s písněmi Julie, Zvonky v hlavě, Boxer nebo Dívka, patřil v 80. letech k našim nejoblíbenějším popovým zpěvákům a nebyl snad nikdo, kdo by jeho hity neznal.

Osud ho nešetřil

Na vrchol popularity vyletěl Arnošt Pátek rychlostí blesku, pak ale přišel ústup ze slávy. Začátkem 90. let proto zkusil svoje štěstí v gastronomii, a vystupoval už jen příležitostně. Pak ale přišla skutečná rána – postihla ho cukrovka. A jako by toho nebylo dost, po čase udeřila další vážná nemoc. Vše začalo zpočátku nevinně, zpěvák si nahmatal bulku v nose a jistě ho zpočátku nenapadlo, že jde o zhoubný nádor. Rakovina bohužel postupovala rychle a postupně ho připravila o část obličeje a krku, přišel i o oko, nos a polovinu zubů. S nemocí bojoval šest let a do toho všeho pobíral směšný invalidní důchod, který mu nestačil ani na nájem.

Zemřel v chudobě

Tehdy Pátek poznal na vlastní kůži platnost rčení „v nouzi poznáš přítele“ – kromě rodiny mu pomocnou ruku podal i bývalý kolega Petr Hannig. V roce 2007 vydal dvě cédéčka s jeho největšími hity a podporoval jej i finančně. Zpěvák ale svůj boj o život postupně vzdával. Jednoho dubnového dne ho nalezla jeho sestra Eva již bez známek života.

Příčinou smrti přitom zřejmě nebyla rakovina, s největší pravděpodobností ji způsobil hypoglykemický záchvat. Podle Petra Hanniga zemřel zpěvák v chudobě stejně jako Mozart: „…protože tihle umělečtí velikáni žijí jen hudbou a nemyslí na zadní kolečka,“ řekl po jeho smrti. ■