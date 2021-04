Jsou spolu 38 let, z toho 26 let manželé: Václav Kopta a Simona Vrbická popsali své bouřlivé začátky

Václav Kopta a Simona Vrbická Super.cz

Manželé Václav Kopta (55) a Simona Vrbická - Koptová (55) jsou spolu neuvěřitelných 38 let. Herecký pár Super.cz prozradil, co je jejich receptem na spokojený vztah.

„Tolerance, společné záliby a smysl pro humor,“ řekla nám herečka. Do řeči jí ale skočil její manžel. „Vždycky mě zaráží, jak z toho moje žena kličkuje těma frázema o toleranci. Přátelé, je to láska,“ doplnil svou choť herec a hvězda filmu Sněženky a machři. „Ježiši, já zapomněla,“ rozesmála se blondýnka, čímž se potvrdilo, že smysl pro humor nechybí ani jednomu.

Dohromady se dali během studií na konzervatoři, v pouhých 17 letech. Veselka proběhla o 13 let později, loni oslavili stříbrnou svatbu a dnes mají dvě krásné dospělé dcery. Zajímalo nás, jak probíhaly začátky jejich vztahu a zda nelitují, že se dali dohromady poměrně brzy a nevyzkoušeli jiné vztahy a partnery.

„My jsme prožili poměrně bouřlivý vztah, než jsme zjistili, že chceme být opravdu spolu a že spolu chceme rodinu. Prošli jsme si různými peripetiemi,“ svěřila s úsměvem herečka, kterou opět doplnil její manžel.

„Já ne teda. Simona teď mluví hodně za sebe. Já jsem to bohužel nezažil a těžce to nesu. Jediný můj jiný vztah byl s Petrem Maláskem (muzikant a manžel Dany Morávkové-pozn.) a to taky nedopadlo úplně dobře,“ pobavil nás humorem sobě vlastním herec a muzikant. ■