Mužnou chloubou to neskončilo: Adéla Gondíková prozradila další průšvih Jiřího Langmajera na sociálních sítích

Adéla Gondíková Super.cz

"Proč s tím vůbec začal, úplně přesně nevím, ale asi mu bylo řečeno, že i v jeho věku by se tam mohl občas podívat, že se tam dějí zajímavé věci. A protože hodně pracuje, tak je to dobré i k propagaci jeho práce, filmových projektů, na kterých se podílí. Tak si řekl, že se to sám naučí, což trochu trvalo a zažili jsme si spoustu zajímavých historek," řekla Super.cz Adéla.

Nebyla to prý jen ta jedna, kterou zaznamenala média. "Někdo rozhlásil, že má covid, ale on byl jen nastydlý a muselo se přehodit natáčení. Byl třikrát na testech, které byly negativní. Naštval se a do storíčka test dal, aby to uvedl na pravou míru. Dal tam ale celé to potvrzení, kde bylo rodné číslo, adresa, telefon. Úplně všechno. Tak mi zase lidé volali a psali, ať mu řeknu, aby to dal pryč. Potom to rychle udělala dcera, která nám s Instagramem pomáhá," vyprávěla.

"Vždycky vyvrátí oči, protože nám všechno říkala už stokrát, ale my si to nepamatujeme, protože jsme v tomhle trošku omezení. Ale je to zábavné," míní herečka, kterou pravidelně vídáme v seriálu Sestřičky a pracuje i v rádiu, takže, ač se to nezdá, má nyní víc práce než její muž.

"Ono se to totiž jenom zdá. Přes léto byl v hodně projektech, pak točil v říjnu na Islandu, ale od té doby vlastně nic nemá. Všechno se zrušilo, včetně natáčení v Thajsku, ale to se snad jen posune a cvičí kvůli tomu. Divadla nejsou, a říká, že zažívá poprvé v životě, že do práce chodí víc žena, tedy já, a on doma myje nádobí a stará se o zahrádku. Ale to je taky potřeba," míní. ■