Nezvyklá barva vlasů Salmy Hayek: Kvůli natáčení má červenou hlavu

Salma Hayek Profimedia.cz

Fotografům se podařilo na natáčení filmu House of Gucci v Římě zachytit další hvězdu snímku. Salma ovšem musela změnit image, aby byla co nejvíce podobná Pině Auriemmě.

Pina byla kamarádkou 'černé vdovy' Patrizie Reggiani, exmanželky Maurizia Gucciho, vnuka zakladatele značky Gucci. Právě Pina měla policii povědět o tom, jak její kamarádka naplánovala a objednala jeho vraždu.

Patrizia za vraždu tehdy podle dostupných informací zaplatila 300 tisíc eur (necelých 8 miliónů korun), a to deset let poté, co ji Maurizio opustil kvůli mladší ženě. Nechtěla se totiž dělit, kdyby náhodou došlo k další svatbě, a chtěla, aby její dcery dostaly, co si zaslouží. Ve vězení strávila 18 let a nyní pobírá vysoké výživné, které si se svým ex domluvila dva roky před jeho smrtí.

Ve filmu se mají také objevit herci Al Pacino, Jared Leto, Jack Huston i Jeremy Irons. Film má být uveden 24. listopadu v USA. ■