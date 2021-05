Jaroslav Svěcený v obležení žen: Po několika měsících hrál před publikem a užíval si potlesk

Jaroslav Svěcený Super.cz

„Je to netradiční místo, jsme tu proto, že se udělala jedna pozitivní věc, a to, že se předal voucher v hodnotě 2 milionů zdravotníkům jako poděkování,“ svěřil se Super.cz Svěcený, který zahrál zdravotníkům při předávání šeku pro zdravotníky na covidových jednotkách, který budou mít možnost využít na odpočinkový pobyt a stravování ve čtyřhvězdičkových hotelích v Praze a v Brně.

„Já jsem rád, že i na kulturu tady došlo. Hlavně jsem přišel pomoct tomu propojení lidí z různých oborů. Myslím, že je na čase, abychom stáli více při sobě a abychom přestali jenom něco poslouchat a začali něco vytvářet, protože je taky potřeba už žít,“ svěřil se hudebník, který sám před časem strávil tři a půl měsíce v nemocnici.

„Cítím se výborně, makám, pracuji, natáčím, a to i když máme kulturu mrtvou, a hlavně hledám cestu, jak to navrátit, protože nadešel už ten pravý čas. Nejsem ani rebel, ani hrdina, ale chci, aby ty věci fungovaly, jak mají,“ svěřil se Svěcený, který byl rád, že po dlouhé době slyší potlesk. „Tím, že streamuji, tak před publikem nehraji, tam si je představuji. Je to úžasné, když vám lidi tleskají, to je ten skutečný honorář, proč to celý život dělám,“ dodal houslista. ■