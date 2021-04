Po vypadnutí ze StarDance promluvil o svých depresích. Co Miroslav Hanuš říká na pomoc odborníků?

Miroslav Hanuš Foto: archiv České televize

O svých psychických problémech Miroslav Hanuš (57) nejednou promluvil. Odtajnit svůj problém se rozhodl po vypadnutí z taneční soutěže StarDance a o depresích, se kterými bojuje přes deset let, promluvil tehdy před zraky televizních diváků.



Herec je toho názoru, že by lidé měli vyhledávat odborníky, kteří by jim v duševní oblasti pomohli. Poslední rok, který je spojen s bojem proti koronaviru, tak doléhá na mnohé z nás, a podle herce je to nyní ještě více potřeba, než kdykoli dřív. „Je mnoho lidí, kteří by pomoc v duševní oblasti potřebovali. A v době covidové je to ještě aktuálnější,“ svěřil se Miroslav Hanuš.