Nejen zásnuby a svatba: Štamgast ze Slunečné chce s o 19 let mladší snoubenkou i miminko. Sám už 2 děti má

Protože zásnubní prsten vlastnoručně vyrobil z olivového dřeva, zajímalo nás, zda se v tom skrývá nějaká symbolika. "Asi. Měl jsem možnost si vybrat z několika druhů dřeva a ta oliva je hezká, je to tvrdé dřevo, odolá času a jsou na něm taková různá léta," vysvětloval a vlastně si teprve v tu chvíli uvědomil, že to, čím dřevo charakterizoval, opravdu symboliku skrývá.

Ženit se chce Zima až příští rok, protože svatbu chtějí se snoubenkou velkou a má strach, že epidemiologické restrikce by to neumožnily. "Nechceme malou svatbu, máme oba hodně přátel i velké rodiny. Kdyby nám to měl covid nějak stopnout, byla by to škoda," vysvětlil.

Herec ovšem neplánuje jenom svatbu. S novou partnerkou by chtěl i děti, i když sám už má dvacetiletou dceru a sedmnáctiletého syna. "Nebráníme se tomu, necháváme tomu volný průběh a rádi bychom miminko," prozradil.

V našem videu, které vzniklo před natáčením talk show 7 pádů Honzy Dědka, jsme si popovídali i o věkovém rozdílu mezi partnery anebo o tom, čím ho právě o devatenáct let mladší Lucie Gubárová okouzlila. ■