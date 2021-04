Muzikálová kráska v 8. měsíci těhotenství promluvila o koronaviru. Velký strach o miminko!

Michaela Gemrotová se těší na miminko. Super.cz

"Byla jsem téměř bez příznaků. Jen mě pálila záda, jako by byla spálená od sluníčka. To bylo asi jediné. Jsem ráda, že jsem to prošla bez újmy," řekla Super.cz Míša. Obavy měla o nenarozenou holčičku.

"Strach jsem samozřejmě měla. Obvolala jsem asi osm lékařů, všichni mě uklidnili, že se nemusím bát. Že plod ohrožen není," vysvětluje. "Všem přeju pevné zdraví, doba je těžká. Také se mi stýská, chtěla bych zpívat, chybí mi to moc. Respektuji všechna opatření, pravidla, snažím se být co nejvíce v klidu a nepropadat panice," upřesňuje.

Rok je prakticky bez práce. "Na začátku, rok zpět, jsem si říkala, jak bych si potřebovala odpočinout, hodně jsem pracovala, zkoušela jsem několik rolí najednou, hrála v divadle. Ale najednou přišel koronavirus. V uvozovkách jsem se rouhala. Teď už to volno je opravdu moc dlouhé," dodala. ■