V posteli s výstřihem až k pupíku? Krásná sporťačka Inna Puhajková odhalila tajemství své postavy a potvrdila novou lásku

Inna Puhajková Michaela Feuereislová

S moderátorkou Innou Puhajkovou (35) jsme nemluvili už dlouho, proto jsme využili příležitosti, kdy fotila snímky pro luxusní časopis, abychom se jí zeptali na všechno, co nás zajímalo. Krásná sporťačka nám mimo jiné potvrdila i novou lásku, se kterou odletěla už na druhou dovolenou.

Inna byla opravdu sexy v košilce, která měla výstřih téměř až do pasu. "Myslím, že vzhledem k tomu, že mám malá prsa, tak u mě velké dekolty nepůsobí tak vulgárně," myslí si Puhajková, která si focení užívala.

"Tohle bylo opravdu po strašně dlouhé době, co jsem vůbec nějaké focení měla. V modelingu se toho moc neděje, takže když přišla tahle nabídka pro TopClass, přivítala jsem to s nadšením jako zpestření k práci na Nově. Užila jsem si to i díky skvělému týmu. Stylista Honza Pokorný a vizážistka Michaela Ohemová dali průchod kreativitě a všichni jsme se vyřádili, i když focení trvalo skoro devět hodin," svěřila.

Prozradila také, jak se stará o svoji postavu. "Pokud jde o jídlo, ráda jím všechno. Ale občas si dávám týdenní půsty, kdy vynechám buď maso anebo lepek. Je to spíš pocitové, že reaguju na svoje tělo a odlehčuji. Cvičím doma, když jsou zavřená fitka. Chodím i běhat, ale nesmí být zima. Není mi příjemné dýchat studený vzduch, ani s nákrčníkem to není ono. A už dvacet dní jedu třicetidenní výzvu - dřepy, prkno, kliky a sedy lehy. Už zase začínám jezdit na silničním kole a těším se, až si zahraju tenis," vypočítala velké množství sportovních aktivit Inna.

Ta je v této chvíli už na desetidenní dovolené v Mexiku, kam vyrazila s novým přítelem, marketingovým specialistou Jiřím Rákosníkem. "Byli jsme spolu už v Kostarice. Podle fotek to mohlo vypadat, že jsme tam byli s partou kolem Kazmy, ale jen jsme se potkali v Monte Verde. Jeli jsme jako pár. A teď v Mexiku budeme ve čtyřech, ještě s jednou kamarádkou a kamarádem," přiznala.

Cestovat se v této době nebojí. "Covid už jsem s docela dobrým průběhem prodělala, i když jsem na skoro dva měsíce přišla o čich. A vybírali jsme z destinací, které jsou nejméně rizikové. Hodně času budeme venku, v přírodě na čerstvém vzduchu, neshlukujeme se lidmi na frekventovaných místech. A po návratu samozřejmě dodržíme karanténu a půjdeme na testy, takže se nebojím, že bych někoho ohrozila," míní. ■