Aby měla na drogy a alkohol, lhala, kradla, podváděla: Sexy učitelka musela od základů změnit život

Na životní křižovatku se Eliza dostala poté, co po studiu psychologie začala pracovat jako modelka a chování na večírcích se jí vymklo z rukou. Otevřeně přiznává, že aby pokryla své výdaje, kradla.

O drobné dokonce žadonila u cizích lidí na zastávkách, používala ohranou hlášku, že potřebuje drobné na telefon nebo lístek na autobus. Peníze brala, kde se dalo, okrádala i svou matku. „Všechno, co jsem získala, šlo na kokain a alkohol,“ říká. Postupně se dostala do fáze, kdy nevěděla, jak dál a chtěla se vším skoncovat.

Život jí změnila kamarádka, která ji přizvala na schůzky anonymních alkoholiků. „Jednou se objevila u mých dveří, byla jsem hrozně unavená a šla s ní. Byla jsem na pokraji sil. Několikrát jsem se pokusila o sebevraždu, byla jsem v nemocnici i ve vazbě. Věděla jsem, že už nemůžu dál,“ popisovala nejhorší chvíle.

Zapojila se do programu, díky kterému se pomalu, ale jistě vrátila do života. Už během rekonvalescence si uvědomila, že si chce najít práci, ve které by pomáhala ostatním. Nakonec začala učit. Práci prý milovala, ale nevydělávala dost peněz. „Chtěla jsem být schopná vrátit mámě všechno, co jsem jí ukradla, i ostatním, a postavit se na vlastní nohy.“

V prosinci 2019 si proto zřídila účet na placené platformě, kde zveřejňuje sexy fotky a která zároveň slouží jako komunikační kanál mezi modelkou a fanoušky. Klientelu Elizy tvoří muži i ženy mezi 20 a 60 lety, s nimiž komunikuje i 16 hodin denně. „A nejsou to jen sexy hovory,“ říká. Lidé si prý rádi popovídají o každodenním životě, o rodinách a dětech.

Pro zajímavost: zatímco v únoru 2020 si vydělala 2000 liber, v březnu, kdy svět ochromila pandemie a karanténa, už to bylo sto tisíc. Práce jí prý i v psychicky náročné době lockdownu pomáhá zůstat v pohodě a střízlivá. ■