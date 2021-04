Byla třikrát vdaná a hrála milenky Redforda nebo DeNira: Jane Fonda (83) práskla, kdo líbal nejlépe

Jane Fonda Profimedia.cz

Ukázalo se, že nejlepším líbačem nebyl ani jeden z jejích manželů, ani zmíněných hollywoodských štramáků. Dotyčného potkala už jako osmnáctiletá na letní akci v přístavu Hyannis v Maine.

„Byla jsem zblázněná do stage manažera Jamese Franciscuse. Byl tak hezký, doprovodil mě na konec mola, kde mě políbil. Takový polibek jsem od té doby už nikdy nezažila,“ nechala se slyšet s tím, že mu málem padla k nohám.

Ve své biografii My Life So Far také přiznala, že s dotyčným prožila svůj první sex. Franciscus byl americkým hercem, který proslul například filmem Do nitra planety opic nebo show Mr. Novak, zemřel v roce 1991.

Fonda byla třikrát vdaná, s prvním manželem, francouzským režisérem Rogerem Vadimem má dceru Vanessu. Tři dny po rozvodu s Vadimem se vdala za aktivistu Toma Haydena, s nímž má syna Troye. Jejím posledním manželem pak byl zakladatel CNN Ted Turner.

Počtvrté se prý herečka vdávat nehodlá. „Nechci. Žiji sama. Nemám žádného chlapa. Oni nestojí o to být se ženou, která se umí naštvat a postavit se sama za sebe. Aspoň mi nikdo nepřepíná televizi,“ uvedla pro Page Six nedávno. ■