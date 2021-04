Co dnes dělá fešák z komedie Protivný sprostý holky? Nemohl uspořádat vysněnou svatbu, odmítli ho kvůli homosexualitě

Jonathan Bennett jako Aaron ve filmu Protivný sprostý holky Profimedia.cz

„Když jsme se zasnoubili, majitel nám sdělil, že nám nedovolí se tam vzít, protože jsme gayové a je to proti jeho morálnímu přesvědčení. To byla rána pod pás,“ uvedl v rozhovoru pro magazín The Knot.

„V ten moment nám došlo, že naše svatba není jen o nás. Je o celé LGBTQ+ komunitě. Chceme, aby se o té svatbě mluvilo, a má to důvod.“

Navzdory překážkám si pár našel jinou destinaci, kde svatba homosexuálů nepředstavuje pro nikoho problém. „Jsou z nás nadšení, což je přesně to, co chcete, když organizujete svatbu,“ dodal.

Jaymes požádal Jonathana o ruku v listopadu před zraky celé rodiny a přátel. Detaily chystané svatby sice zatím neprozradili, ale pochlubili se, že si oba nechali vyrobit prsteny, které nyní slouží jako zásnubní a později budou jako snubní.

„Když jste dva chlapi, nemáte nic předepsaného. Věděli jsme, že oba chceme prsteny, abychom mohli ukazovat, že jsme zasnoubeni. Diamant směrem ven znamená zasnoubení. Při obřadu je otočíme diamantem dovnitř, protože můj svět bude krásnější, když v něm budeš navždy,“ uvedl Vaughan směrem k partnerovi.

I když nejspíš půjde o netradiční svatbu, drobné maskulinní detaily prý chybět nebudou. Obřad a oslavy také budou plánovány tak, aby se během nich všichni členové LGBTQ+ komunity cítili dobře, ujistil na závěr Bennett. ■