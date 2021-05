Krásná houslistka po očkování nečelila pouze kritice, ale i zdravotním problémům. Projevily se následky po náročné operaci

Markéta Muzikářová o očkování Super.cz

Informace, že je houslistka Markéta Muzikářová (44) očkovaná (bylo to v době, kdy se ještě očkovaly jen starší věkové kategorie, pozn. autora) vyvolala u lidí silnou reakci. Málokdo ale ví, že není pouze houslistkou a producentkou hudebního seskupení Inflagranti, ale také kantorkou.

„Původně jsem se nechtěla nechat nikdy očkovat. Nevěřila bych, že to řeknu, ale teď jsem šťastná, že jsem měla možnost se nechat jako pedagog očkovat. Je dobře, že učitelé tuto možnost dostali, protože jsou opravdu v první linii,“ řekla Super.cz hudebnice, která na základní umělecké škole učí řádky z prvního i druhého stupně.

„Tam ta nákaza možná je. Určitě to je na pořadu dne. Já to hodně sleduju a vidím, že jsou nemocné stále mladší ročníky. Snesla se na mě vlna kritiky, ale každý má svůj názor. Toto je jedna možnost, jak tu nákazu zastavit.“

Houslistka měla navíc po očkování vedlejší účinky. „Snášela jsem to velmi blbě. Mám problémy se žlučníkem, který mám už vyoperovaný. Kvůli tomu jsem také s Inflagranti rušila koncerty. Teď se to na mně projevilo. Asi se po očkování na člověku projeví to, kde má slabé stránky. Po očkování má člověk vždycky nějakou reakci.“ ■