Na začátku pandemie uvízla na Kubě. Cestu do exotiky tedy Markéta Muzikářová raději neriskuje

Markéta Muzikářová už je v otázce cestování pokornější.

V první vlně koronavirové pandemie vyprovokovala některé lidi svým výjezdem na Kubu, odkud se pak po zrušení letů nemohla vrátit zpět a její pobyt se neplánovaně prodloužil. Na to nepříjemné už houslistka a producentka hudebního seskupení Inflagranti zřejmě zapomněla a brzy poté odjela opět do zahraničí.

„V létě jsme byli s rodinou v Itálii a ve Francii. To bylo ještě v tom módu, kdy covid nebyl, nebo to lidé tak neprožívali,“ říká Muzikářová.

Hudebnice je nyní ale mnohem opatrnější a raději zůstává v Česku. „Mám obavy z toho, co by se stalo, kdyby člověk dostal covid na cestách. Nevrátila bych se a musela bych tady nechat rodiče, o které se starám. Bude lepší to teď neriskovat. Třeba se ale za čas všichni naočkujeme a budeme moct žít normálně,“ mávla rukou Markéta Muzikářová. ■