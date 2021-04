Přeoperovaná Barbie se procházela v ulicích Los Angeles v šatech, které málem odhalily její nové pohlaví

Jessica Alves Profimedia.cz

V modrých šatech odhalila své upravené vnady a rozparek málem ukázal i nově přeoperované pohlaví, na které je náležitě hrdá. „Jako bych se v 37 letech znovu narodila. Miluji svoji novou vaginu. Ještě je trochu oteklá, ale roztomilá,“ nešetřila detaily po operaci Alves. „Teď jsem připravená začít nový život jako šťastná žena. Moje nová vagina mi určitě dodá sebevědomí ke schůzkám a s někým se intimně sblížit,“ dodala.

Jessica přiletěla do Ameriky z Instanbulu a nedávno se svěřila MailOnline, že přibrala vlivem léků spojených se změnou pohlaví, které v ní vzbuzovaly větší chuť k jídlu. „Mám problém najít oblečení, které by mi sedělo, a to si zahrává s mým sebevědomím. Je úžasné být ženou a už jsem skoro i zapomněla, že jsem byla mužem. Každopádně jsem teď stále hladová a mám chutě na čokoládu. Je pro mě těžké se udržet vzhledem k nutnému častému přísunu hormonů. Na injekce chodím týdně,“ uvedla Alves.

Kila navíc si zahrávají s jejím sebevědomím, ale pro muže se cítí přitažlivá: „Začínám se cítit nesvá jako žena a porovnávám se s ostatními. Jsem teď velká a mám křivky, ale to je přeci to, co muži chtějí a líbí se jim to. S čím opravdu bojuji, je nalezení oblečení, které by mi opravdu dobře sedlo.“ ■