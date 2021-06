Opanoval Tvář, zaboduje i ve StarDance? Pro známého herce je účast splněný sen

Jan Cina Super.cz

„Byl jsem potěšený, zaražený, nechal jsem si chvilku na rozmyšlenou,“ svěřil se Super.cz Cina, který pořad dobře zná a na to, že by mu mohl jednou také zazvonit telefon s pozváním, si tak trochu myslel. „Je to takový splněný sen,“ svěřil Jan, který se těší hlavně na pravidelný pohyb.

„Teď jsem tanečník toužící po pohybu, dlouho jsem si nikde nezatančil. Společenskému tanci jsem se nikdy nevěnoval, nechodil jsem do tanečních, takže mě to bude možná svazovat, ale těším se na to a doufám v pevné vedení mé taneční partnerky,“ prozradil herec na tiskové konferenci nového ročníku.

„V kondici nejsem, i tím, jak se nehraje, tak člověk tu fyzičku ztrácí. Ale do začátku StarDance je ještě nějaký čas, tak se do toho zkusím opřít,“ slíbil Cina, jehož fanoušci znají také z novácké Tváře, kterou v roce 2016 vyhrál. ■