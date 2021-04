Korpulentní zpěvačka Lizzo se ukázala úplně nahá: Tato fotka neprošla žádnou úpravou

Lizzo Profimedia.cz

Na svých sociálních sítích Lizzo často sdílí odhalené fotky a zdůrazňuje, že by se lidé měli mít rádi, ať už vypadají jakkoli. Svými aktivitami oslovuje davy, které kvitují její otevřenost i to, že se se slavnou zpěvačkou mohou ztotožnit.

Na jednom z nejnovějších snímků, který je součástí zmíněné kampaně, se ukazuje úplně nahá. „Normálně bych upravila břicho a vyhladila pleť, ale bejby, chci ti ukázat, jak to je přirozeně,“ napsala do komentáře.

To je tak trochu protimluv: na jednu stranu se zpěvačka hlasitě zasazuje o pozitivní smýšlení lidí o svých tělech a fanoušky vyzývá k tomu, aby byli „skuteční“, na druhou píše, že sama své fotky upravuje? Příznivce jí to ale nejspíš neubere. „Odteď kdykoli se podívám na své strie, usměju se a pomyslím si, že ladím s Lizzo,“ zněl jeden z mnoha kladných komentářů pod snímkem.

Na adresu zpěvačky se vyskytuje i kritika, Lizzo podle některých svým přístupem propaguje obezitu. Známá fitness trenérka Jillian Michaels se například vyjádřila v tom smyslu, že bychom měli oslavovat zpěvaččinu hudbu, a ne její tělo. „Neopěvujme morbidní obezitu,“ apelovala.

Následně se kolem jejího vyjádření strhla obrovská diskuze, proto text upřesnila.

„Opakuji to stále dokola, všichni jsme krásní, zasloužíme si to nejlepší a máme svou cenu. Také silně cítím to, že se milujeme dostatečně na to, abychom si uvědomili, jaké zdravotní důsledky má obezita pro naše tělo. Nemoci srdce, diabetes, rakovina, a to je jen pár z nich. Nikomu bych nic z toho nepřála a doufám, že všichni upřednostníme zdraví, protože milujeme sami sebe i svá těla,“ vysvětlovala Michaels. ■