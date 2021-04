Po kom jsou dvojčata zesnulého herce Vladimíra Dlouhého (✝52)? Jejich maminka, známá ze Specialistů, promluvila

S Martinem Dejdarem v seriálu Specialisté Foto: TV Nova

Ani v době pandemie Petra Jungmanová (49) neomezila kontakt s rodiči seniory a ostatními blízkými. „I když je to někdy dřina, nepodléhám nátlaku a zastrašování zvenčí, a užívám si spoustu radostí,“ řekla Super.cz. Herečka a zpěvačka, která za postavu Harry v muzikálu Babylon obdržela Cenu Thálie 1998 v kategorii opereta a muzikál, výrazně změnila podobu účesu.

Co jí vedlo k ostříhání hnědých kadeří? „Vlasy jsem ostříhala, protože jsem chtěla a je to moc pohodlné,“ vysvětluje Petra, jenž bydlí kousek vedle Kladna se svými čtrnáctiletými dvojčaty – Janem a Jiřím. Ty měla s manželem Vladimírem Dlouhým (✝52), vynikajícím českým hercem, od jehož úmrtí loni uplynulo deset let. Komu jdou kluci do podoby a jakou mají povahu? „Každý je jiný, jak povahově, tak i po fyzické stránce. Ale komu jsou podobní, to asi vidíme každý jinak,“ prozradila.

Zajímalo nás, jestli nebyli kvůli distanční výuce, stále přilepení u počítače, zda se s nimi musela učit a kontrolovat úkoly? „Kluci jsou soběstační i díky úžasné Montessori škole, kterou navštěvují. A protože mají přísnou maminku, u počítače přilepení nejsou. Navíc rádi a dobrovolně chodí ven a sportují,“ řekla Super.cz štíhlá herečka na volné noze.

„Akční jsem stále! Jezdím na koni, tancuji, sportuji. Jen tak štíhlá, jak bych si přála, už, bohužel, nejsem!“ Tvrdí milovnice saunování, která už šest let žije s přítelem Láďou. „Co se týká sauny, splnila jsem si jeden ze svých snů. Občas pracuji v aquaparku v Čestlicích jako saunérka a moc mě to baví!" ■