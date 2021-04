Hvězda seriálu Četníci z Luhačovic Pavel Zedníček: Pro fanoušky kriminálky má špatnou zprávu

Čmaňa, jak se mu říká, se těší na sluníčko. Michaela Feuereislová

Populárního herce Pavla Zedníčka jsme zastihli na cestě z Brna, kde připravoval s Bolkem Polívkou květnové natáčení jeho Manéže k letošnímu 60. výročí brněnského televizního studia. To připadá na červen. I když má za sebou obě dávky očkování, současnou dobu prožívá dost těžce.

„Jsme zavřený, nemůžeme hrát, je to blbý. Snad už se blýská na lepší časy a my budeme moci vystupovat aspoň na letních scénách,“ řekl Super.cz Pavel Zedníček (71) s tím, že by si přál, ať se rychle očkuje a můžeme zase žít normálnějším životem.

Po čtvrtstoletí se herec vrátil do nahrávacího studia Supraphonu, aby načetl sedmero pohádek O pyšné lokomotivě. Pracovat na audioknize příběhů o mašinkách, vláčcích, lokomotivách a o všem, co se děje na železnici, ho potěšilo. „Jsem rád, že je o ně zájem, že je děcka poslouchají, jde o milej návrat,“ potvrdil nám sympaťák s typickým knírkem.

Ví se o něm, že miluje cestování. Loni si s manželkou nečekaně prodloužili pobyt v Americe, kam odletěli koncem února. Mezitím pandemie zavřela hranice, a tak se domů vrátili až začátkem června. Na floridském pobytu ocenil slunečné počasí. „V létě nemá cenu odcestovat, když je u nás hezky.“

V pražském Divadle Kalich, kde působí už dvacet let, do šuplíků během pauzy nezkoušejí, protože jsou soukromá scéna. Aktuálně Česká televize opakuje seriál Četníci z Luhačovic, ve kterém hraje jednu z hlavních postav – velitele, strážmistra Hanse Geberta. „Mělo se natáčet další pokračování, bohužel z toho sešlo,“ řekl nám zklamaně a dodal, že v létě snad bude natáčet seriál pro děti.

Čím si v téhle době dělá radost? „Když vezmeme psa a jdeme do lesa, s manželkou si uděláme hezkou procházku. Ptáci šveholí, začíná všechno zelenat,“ svěřil se herec, který bydlí necelých 30 kilometrů za Prahou. Těší ho probouzející se příroda, na zahradě zvládá základní údržbové práce, poseká trávník, zalévá, ale za nějakého zahradníka se nepovažuje. Pěstování kytek má na starosti manželka Hanka (57). Ta se stará o jejich kavárničku a píše fejetony. ■