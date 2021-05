Cestovali nejnižší třídou, přesto přežili potopení Titaniku: Jaký byl osud muže, který inspiroval hollywoodské tvůrce?

Přeživší z Titaniku Profimedia.cz

Jeho příběh inspiroval filmové tvůrce oscarového snímku z roku 1997. Osudy přeživších mužů nebyly lhostejné ani režiséru Arthuru Jonesovi a scenáristovi Stevenu Schwankertovi, kteří se je rozhodli přiblížit v dokumentu The Six.

Navzdory jejich štěstí šestici americký tisk nevěnoval žádnou pozornost a byli deportování do Karibiku okamžitě poté, co dorazili do New Yorku. Tam pracovali na lodích s ovocem, později je však odvezli zpět do Británie, která měla kvůli první světové válce nedostatek námořníků.

Když tvůrci dělali výzkum a snažili se vypátrat potomky přeživších, někteří z nich vůbec netušili, že se jejich předci plavili na Titaniku.

Ah Lam, Fang Lang, Len Lam, Cheong Foo, Chang Chip, Ling Hee, Lee Bing a Lee Ling byli pravděpodobně profesionálními námořníky, kteří působili v Británii a vzájemně se znali, než se nalodili na „nepotopitelnou loď“. Cestovali nejnižší třídou. Z té přežilo sotva 20 % nebritských pasažérů.

Plavili se za prací a v New Yorku měli přesednout na loď na Kubu. Věří se, že přežili díky tomu, že nerozuměli instrukcím, že mají zůstat v kabinách, a podařilo se jim tak dostat ke člunům. Len Lam a Ling Lee se podle všeho skryli ve člunech, ale byli umačkáni ostatními pasažéry.

Příběh Fang Langa přetvořil pro závěrečnou filmovou scénu v Titaniku režisér James Cameron, který se ujal také produkce dokumentu.

Dokument odhaluje, že Chang Chip zemřel v Británii dva roky po tragédii na zápal plic. Zbylí čtyři muži se v zemi oženili, ale po roce 1920 museli zemi opustit bez svých bližních.

Tvůrci dokonce objevili Fang Langova syna Toma Fonga. Lang se stal americkým občanem a zemřel v roce 1985 ve věku 90 let. Podle syna o Titaniku nikdy nemluvil.

Dokumentární snímek byl v procesu výroby déle než dva roky a tento týden byl konečně uveden v Číně poté, co se kvůli pandemii koronaviru loňská premiéra odložila. ■