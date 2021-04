Angelo z The Kelly Family zveřejnil osobní vzkaz pro zesnulou sestru Barby (✝45)

Angelo Kelly Profimedia.cz

V úterý hudební svět zasáhla zpráva o smrti Barby Kelly, někdejší členky slavné kapely The Kelly Family. Zemřela po krátké nemoci v pouhých 45 letech .

Rodina to uvedla v krátkém prohlášení s tím, že další v tuto chvíli vydávat nebude. Nejmladší člen Angelo Kelly však přidal také osobní vzkaz, v němž o šest let starší sestře děkoval za lásku a péči.

„Drahá Barby, děkuju ti za to, že jsi mi byla milující sestrou a starala ses o mě, hlavně když jsem byl malý. Budeš mi velmi chybět, zůstaneš v mých modlitbách. Obejmi za mě mámu a tátu, doufám, že se všichni brzy setkáme v ráji. Tvůj malý brácha Angelito,“ napsal zpěvák.

V době největší slávy patřil Angelo spolu s bratrem Paddym k nejpopulárnějším členům rodinného uskupení. Hitparády kapela bořila především v 90. letech, průlomové bylo album Over the Hump s hity jako An Angel nebo Santa Maria. ■