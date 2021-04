Zasnoubená Eva Perkausová promluvila o plánech po svatbě: Bude se stěhovat do domečku?

Eva Perkausová Super.cz

„Obojí je úplně jiná disciplína a obojí má své pro a proti. Mám škálu diváků, kteří mě rádi vídali v Showtimu a mám škálu diváků, kteří mě vyloženě chtějí ve zpravodajství,“ řekla Super.cz moderátorka.

„Nemůžu se samozřejmě zavděčit všem, ale byly doby, kdy mi diváci psali: To jsme rádi, že jste v Showtimu, zase budete svá, temperamentní a projevíte se taková, jaká jste. A pak samozřejmě škála diváků: Jé, to jsme rádi, že jste zase zpátky ve zpravodajství,“ vysvětluje blondýnka.

Není to tak dávno, co se Eva pochlubila radostnou zprávou, že se s partnerem Ivanem po čtyřech letech vztahu zasnoubili. Nyní žijí v bytě v pražském Karlíně, a tak nás zajímalo, jestli by si časem po svatbě dokázala představit žít v domečku za Prahou.

„O tom už jsme se párkrát bavili, ale ne, že bychom to plánovali. Zatím mě to vůbec neláká, abych řekla pravdu. Bydlíme kousek od přírody a zároveň i v centru a blízko práce, mám všechno při ruce a jsem takhle spokojená. Ale říká se, že časem člověk moudří a vyhledává víc klid, takže co já vím, co bude za 5 nebo 10 let,“ dodává s úsměvem moderátorka. ■