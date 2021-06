Vnoučata Dády Patrasové a Felixe Slováčka nejsou bez talentu. V čem nejvíce vynikají?

Felix Slováček Super.cz

Jestli v rodině Slováčkových existuje nějaká jistota, tak je to dědičnost talentu z generace na generaci. Umělecké vlohy se projevují i u nejmladších členů klanu, synech Felixe Slováčka mladšího. Devítiletý Felix Slováček nejmladší i jeho čtyřletý bratr Rafael jsou hudebně nadaní. „Obě děti jsou nesmírně talentované. Oba krásně čistě zpívají. Starší syn hraje na klavír, mladší krásně zpívá, má krásný čistý hlásek,“ hrdě uvedl v rozhovoru pro Super.cz Felix.

V době pandemie syn Dády Patrasové (65) a Felixe Slováčka (78) vyměnil koncertování za výuku na klarinet v základní umělecké škole v Dobřichovicích. Tam má tři stálé žáky. Na hudební nástroj učí i své děti. „Já sám učím na základní umělecké škole a vím, že online výuka je k ničemu. Se synem cvičím na klavír naživo, což je dobře. Kdo se těm dětem intenzivně věnuje, tak určitě sklidí ovoce,“ nechal se slyšet Felix.

Ptali jsme se hudebníka, jestli je jako kantor už očkovaný. „Zatím nejsem očkovaný, ale požádal jsem o to hned, jak to bylo možné. Svět se změnil, už to nikdy nebude takové, jako předtím, nebudeme moct jezdit nikam bez očkování a já jako muzikant určitě budu muset být chovaný,“ říká Felix Slováček mladší. ■