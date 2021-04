Občas mi přijde, že to píše i Cimrman, říká o některých restrikcích Jiří Bartoška

Jiří Bartoška Michaela Feuereislová

„Já abych pravdu řekl, tak jsem nic zásadního nezměnil. Když mám někde tu povinnost, tak si tu roušku nasadím, ale jinak bych se nechtěl nechat svázat těmi nesmyslnými direktivami, které mi přijdou naprosto nelogické, a až mi někdy přijde, že to s nimi píše Cimrman. Snažím se na to nemyslet a žít ten život, jak jsem byl zvyklý,“ říká Bartoška k životu v době covidové.

S nemocí se herec setkal pouze skrze známé, osobní zkušenost nemá.

„Přátelé, kteří to měli, tak měli průběhy lehké. Takže já tu nemoc vnímám spíš mediálně, že ji vidíte ve zprávách, vidíte ta čísla, ale z blízkého okolí moc ne. Ale to, co je pro mě nejhorší, je, že včera jsem šel po Václavském náměstí a padla na mě deprese. Jak je to vše prázdné. Najednou mi přišlo, že i ty baráky jsou nějak víc špinavé. Je to celé divné. V tomhle, když člověk rok žije, tak ať chce, nebo nechce, se to podvědomě projeví,“ řekl Bartoška ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí.

Tam herec společně se zástupci nadačního fondu Naše plíce předal ultrazvukový přístroj v hodnotě 220 tisíc korun pro včasnou diagnostiku a prevenci plicních onemocnění. Na jeho pořízení se složili dárci v rámci sbírky na portálu Darujme.cz, kterou zmíněný fond inicioval.

„Doktorů se nebojím. Mockrát mi pomohli. Ale je pravdou, že ty přístroje mi přijdou srandovní. Já si myslel, že je to nějaká počítačová hra pro puberťáky a ono to bude zachraňovat lidské životy,“ okomentoval s humorem sobě vlastním velikost ultrazvuku Jiří Bartoška. ■