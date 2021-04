Smutné narozeniny královny Alžběty II. V poděkování nemohla nezmínit zesnulého manžela

Královna Alžběta II. a princ Philip spolu strávili 73 manželských let. Profimedia.cz

Britská panovnice Alžběta II. oslavila 21. dubna 2021 95. narozeniny. Významného jubilea dosáhla v době, kdy je stále čerstvý smutek ze smrti jejího manžela, prince Philipa. Skonal 9. dubna ve věku nedožitých 100 let.

Milovaného muže, po jehož boku strávila 73 manželských let, královna vzpomněla i v poděkování, které v den narozenin zveřejnil Buckinghamský palác.

„U příležitosti mých 95. narozenin jsem dostala mnoho zpráv a přání všeho dobrého, jichž si velmi vážím. Jako rodina jsme nyní v období obrovského smutku a je nám všem útěchou vidět a slyšet hold vzdávaný mému muži, od lidu ve Velké Británii, Commonwealthu a z celého světa,“ stojí v prohlášení podepsaném královnou.

Alžběta II. dále poděkovala za podporu a laskavost, které se jí i celé rodině nyní, v době smutku, dostává.

„Hluboce se nás dotýká a připomíná, že měl Philip během svého života na nespočet lidí mimořádný vliv.“

Budoucí královna a princ se poprvé setkali už v roce 1934 na svatbě Mariny, princezny řecké a dánské a vévody z Kentu George. Zamilovali se do sebe o pět let později, svatbu měli v roce 1947. Do manželství se narodili synové Charles, Andrew a Edward a dcera Anna.

Poslední rozloučení s vévodou z Edinburghu se konalo v sobotu 17. dubna v kapli sv. Jiří na hradě Windsor. Kvůli restrikcím se ho zúčastnilo pouze třicet pozůstalých. ■