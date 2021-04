10 tanečníků letošního ročníku StarDance: Pamatujete si tyhle tváře z minulých řad?

Tanečníci letošního ročníku StarDance Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Televizní diváci se tak mohou těšit například na Marka Dědíka (38), který soutěží prošel po boku Veroniky Žilkové, Jitky Schneiderové, Olgy Šípkové a Pavly Tomicové. „Čeká mě to popáté a pořád je ten pocit stejný. Koho dostanu nevím, letos je to představováno trochu jiným způsobem a o to je to horší. Při představě, že budu čekat do června, kdo se přede mnou objeví nebo postaví, tak budu mít velké nervy. Líbí se mi všichni, je to velmi zajímavá sestava VIP osobností,“ svěřil se Super.cz Marek Dědík.

Zkušenosti ve StarDance už nasbírala také Veronika Lálová (29). Ta soutěž vyhrála spolu s hercem Zdeňkem Piškulou a do finále se dostala také s pětibojařem Davidem Svobodou. „StarDance mě čeká potřetí, moc se na to těším. Nemyslela jsem si, že by ještě nabídka přišla a strašně mě to potěšilo a je to krásné. Vždycky říkám, že bych chtěla nějakého sympaťáka, protože pro mě je důležité, abychom s tím člověkem byli v pohodě a abychom se zasmáli,“ svěřila se nám Veronika.

Triumf ve StarDance zažil i Dominik Vodička, který se stal králem tanečního parketu v poslední řadě, a to společně s herečkou Veronikou Kubařovou. „Jsem opravdu rád, že mohu být znovu součástí tak krásného pořadu, jako je StarDance. Když mi Marek Zelinka volal, tak jsem skákal radostí. Minulý ročník jsem si moc užil a věřím, že tento bude taky perfektní. Zažít znovu ten pocit stát se králem parketu by bylo krásný, ale jdu do jedenácté řady s tím pocitem jako minule - poznat nové kamarády a zažít hezké zážitky,“ svěřil se Super.cz Dominika Vodička.

Třímat v rukou vítězný pohár mohla už v minulosti také tanečnice Kristýna Coufalová, která vyhrála první ročník spolu s hercem Romanem Vojtkem. Úspěch v soutěži zažila i Lenka Nora Návorková, která vyhrála po boku herce Jiřího Dvořáka. „Na letošní ročník StarDance se těším moc, jsem sama hodně zvědavá, kdo s kým bude tančit, protože na úterní tiskové konferenci se zatím pouze odtajnila jména všech účastnic a účastníků a seznámení proběhnou během června. Ale myslím si, že budeme zase fajn parta a všichni si soutěž užijeme. To, že by pozvání do StarDance mohlo přijít znovu, mě napadlo, ale když mi realizační tým volal s otázkou, zda bych do StarDance letos chtěla jít, tak mě stejně i tak překvapili. A jelikož mám na StarDance krásné vzpomínky a tohle období z roku 2018 patří mezi nejlepší během mého života, tak jsem nabídku s radostí přijala,“ svěřila se nám tanečnice.

Stát se králem či královnou tanečního parketu se letos budou spolu se známými osobnosti snažit někdejší finalisté StarDance. Michal Necpál v roce 2008 tančil s Miss ČR Janou Doležalovou, v roce 2015 se zpěvačkou Leonu Machálkovou, v roce 2016 s herečkou Miluší Bittnerovou a v roce 2018 se spolu s herečkou Veronikou Arichtevou probojoval až do seminifále soutěže. Tereza Prucková Bufková tančila ve StarDance hercem Janem Čenským, hokejistou Martinem Procházkou a zpěvákem Radkem Bangou.

Diváci se ale mohou těšit i na nováčky posledních řad. Adrianu Maškovou, která tvořila pár s hercem Miroslavem Hanušem, na Robina Ondráčka, který soutěžil s Monikou Bagárovou i na Martina Prágra, který soutěží prošel po boku Gabriely Soukalové. ■