Vysekaný britský herec by si rád zahrál Jamese Bonda. Myslíte si, že na to má?

Bude Luke Evans novým Bondem? Foto: Super.cz/Profimedia.cz

„Myslím, že jsem ve filmech, které jsem doteď natočil, odvedl skvělou práci a užíval jsem si každou sekundu. Tohle je skvělá příležitost, úžasná franšíza a neuvěřitelná role,“ řekl v rozhovoru pro The Mirror v tomto týdnu.

„Pro každého herce, který roli po Danielu Craigovi převezme, to bude těžký úkol. Nikdo neví, jak je to těžké,“ pokračoval herec a upozornil i na to, že výběr nového Bonda je vždy zastřený tajemstvím: „Je to velmi tajný proces, a tak úžasná role. Skočil bych po té šanci, stejně jako mnoho dalších mých hereckých kolegů, tak uvidíme.“

Pokud by se Luke stal novým Jamesem Bondem, šlo by o druhého velšského rodáka, který by tuto roli hrál. Prvním Velšanem byl Timothy Dalton.

O možném obsazení do role Jamese Bonda se také mluví ve spojitosti s herci Tomem Hardym (43), Jamesem Nortonem, Cilianem Murphym, Samem Heughanem i Tomem Hiddlestonem. Nedávno se mluvilo i o Regém-Jeanu Pageovi, hvězdě seriálu Bridgetonovi, jako o možném kandidátovi. ■