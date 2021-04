Eva Perkausová nám na kameru ukázala zásnubní prsten: Když ho dostala, nevěřila vlastním očím

Eva Perkausová Super.cz

Evu Perkausovou (27) prozradil v Hlavních zprávách prsten, který se třpytil do kamery a neunikl oku zvídavých diváků. Sympatická moderátorka poté přiznala, že se na Maledivách s přítelem Ivanem zasnoubili. Šperk, který nyní zdobí její prsteníček, nám ukázala na kameru a mimo jiné prozradila, jestli se jí snoubenec trefil do vkusu.

„Splnil mé představy nad očekávání. Když jsem ho viděla, nevěřila jsem vlastním očím,“ svěřila Super.cz krásná blondýnka. Zajímalo nás, zda pro ni byla žádost o ruku překvapením, nebo si všimla nějakých náznaků dříve.

„Byl to šok. Když dojde na zásnuby, každá žena je mile překvapená a málokdy to čeká, ale každá žena by si to i přála,“ říká moderátorka. Plánování svatby zatím není na pořadu dne, proto si podrobnosti nechává pro sebe. Dle vlastních slov si s partnerem užívají současný moment zasnoubení.

„Abych řekla pravdu, my jsme se o svatbě ještě vůbec nebavili. Všechno nechávám volně plynout, co přijde, to přijde. A kdy to přijde, to je ve hvězdách. Říká se do roka a do dne a byla bych ráda, kdyby se tato tradice splnila,“ usmívá se kráska.

O svatebních šatech prozatím také nepřemýšlí. „I kdybych teď měla nějakou představu, tak myslím, že je vhodné to řešit pár měsíců před svatbou a tím, že ji ještě ani nemáme naplánovanou, tak vůbec nepřipadá v úvahu, abych řešila svatební šaty,“ vysvětluje.

Její zásnuby ovšem vyvolaly vlnu zájmu u svatebních salonů, které by krásnou Evu rády na její významný den oblékly. „Už přichází nějaké nabídky, zaskočilo mě to,“ rozesmála se moderátorka. ■