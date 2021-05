Koronavirus a karanténu už má za sebou: Milana Peroutku po nemoci ale stále trápí ztráta čichu

Milan Peroutka Michaela Feuereislová

Nás zajímalo, jak se nyní zpěvák a moderátor cítí po prodělaném covidu a zda nemá problémy se zpěvem. „To bych se vymlouval. K tomu máme všichni taky sklony – slyšel jsem, že lidem po covidu více padají vlasy, uběhnou menší vzdálenost apod. Mně se někdy zpívá líp, někdy hůř, ale bude za tím hlavně nejspíš to, že teď moc hlasivky netrénuji. A to bych měl samozřejmě změnit, až najdu v diáři motivaci,“ dozvěděli jsme se od Milana s tím, že následky po prodělané nemoci cítí.

„Ještě stále nemám úplně zpátky čich,“ posteskl si Super.cz Milan, kterého jsme potkali na kostýmové zkoušce muzikálu Láska nebeská. Zpěvák už se těší, až se vrátí na jeviště a také ke koncertům. V době, kdy nemůže zpívat, se alespoň vrhnul na nové album. „Je takový průřez všemi koncertními lety, které tu byly před pandemií. Představuje několik songů v úplně nových aranžích, tak jsem zvědavý na reakce. Je tu taky pár novinek, velký plakáty, speciální brýle a booklet s fotkami s barevným efektem. Prostě jsem si ho chtěl vymazlit. Ale pokud si ho někdo stáhne, upřímně s tím také nemám problém. Jsem zvědavý, jestli si hudba takhle bez koncertů najde v digitálním světě i svou cestu, ale podstatné je, že už bude dohledatelná,“ sdělil nám Milan. ■