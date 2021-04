Kalhoty, které svět neviděl! Britská televizní hvězdička oblékla na své plné tvary naprosto průhledné legíny

Chanelle McCleary Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Ve Velké Británii lidé milují reality show, a tak není divu, že tam mají tolik „celebrit“ z tohoto ranku. Jednou z hvězdiček Big Brothera a pořadu Ex On The Beach je i Chanelle McCleary, která umí v ulicích Manchesteru vzbudit pořádný rozruch.